Arrestato rapinatore: per lui 6 anni e mezzo di carcere

A dare esecuzione al provvedimento del tribunale di Roma, i carabinieri di Termoli

TERMOLI. Dovrà scontare sei anni e mezzo di reclusione un 51enne romano affidato a una comunità terapeutica di recupero della provincia di Campobasso. A dare esecuzione all’ordine di carcerazione del 7 giugno scorso i carabinieri di Termoli su mandato della procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Sul capo dell’uomo pendeva l’accusa di concorso in lesioni personali aggravate e rapina aggravata dall’uso delle armi, commessi nel 2018 nella capitale durante una rapina in un’abitazione, reati per i quali l’uomo era stato arrestato.

In sede processuale, 51enne era stato quindi condannato con sentenza definitiva il 23 aprile scorso e poi, dopo avere scontato un breve periodo agli arresti domiciliari, era stato affidato a una comunità terapeutica di recupero in Molise.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Vasto.

