Coinvolto in un incidente stradale, risulta positivo al test antidroga: denunciato a piede libero

È accaduto nella notte a Campomarino. In azione i carabinieri della Compagnia di Termoli che stanno svolgendo gli accertamenti del caso

TERMOLI. È risultato positivo al test antidroga cui è stato sottoposto dopo un incidente stradale. È finito così nei guai un 48enne della provincia di Campobasso, denunciato a piede libero per guida in stato di alterazione psico-fisica da parte dei carabinieri della Compagnia di Termoli.

Ecco i fatti: la scorsa notte, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è verificato un frontale tra due auto nel centro abitato di Campomarino. Un impatto violento, tant’è che per estrarre uno degli occupanti da una vettura si è reso finanche necessario l’intervento dei Vigili del fuoco e successivamente del 118 per il trasporto del ferito all’ospedale San Timoteo. Al di là delle verifiche circa la dinamica del sinistro, ancora in corso di svolgimento, si è deciso di procedere con l’accertare l’eventuale stato di alterazione psico-fisica dei conducenti dei due veicoli coinvolti nell’incidente.

Di qui la scoperta che il 48enne del Campobassano risultava positivo per assunzione di sostanze stupefacenti.

Alla luce di tali esiti, l’uomo, oltre alla denuncia a piede libero presso la Procura della Repubblica di Larino, ha rimediato il ritiro della patente di guida e l’affidamento del veicolo all’avente diritto, con contestuale segnalazione alla Prefettura di Campobasso per quanto di competenza.

