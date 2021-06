Agnone, monumento danneggiato. Saia: gli autori si sono scusati

Si è trattato, ha rimarcato il sindaco, di un incidente non volontario. I responsabili hanno assunto l’impegno a riparare i danni

AGNONE. Vandali agiscono nella notte, sistemati l’obelisco e la croce della scalinata Totaro danneggiati questa notte. A renderlo noto il sindaco di Agnone Daniele Saia, che poche ore fa ha dato notizia dell’atto compiuto nella notte, testimoniato da foto eloquenti.

“I fatti sono stati ricostruiti – ha detto Saia - I protagonisti di questo spiacevole episodio si sono scusati e hanno adottato tutti i giusti comportamenti dettati dal loro senso civico, presentandosi in caserma e informandomi direttamente dell’accaduto come primo cittadino. Dalle loro dichiarazioni rilasciate alle Autorità competenti, è emerso che si è trattato di un incidente non volontario che non ha compromesso irrimediabilmente la stabilità dell’opera, prontamente risistemata, né ha coinvolto fisicamente le persone presenti sul posto”.

“Il loro senso di responsabilità nel raccontare l’accaduto è stato affiancato da un concreto impegno personale finalizzato al risarcimento dei danni causati. Fatta chiarezza, non ci resta che voltare pagina – ha concluso il sindaco - e ritrovare il senso di serenità e unione che ha contraddistinto e contraddistingue la nostra comunità”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!