Coronavirus, 6 contagi in atto a Ripalimosani ma la situazione è sotto controllo

E con l’ultimo paziente guarito ieri, sono stati azzerati i tamponi positivi a Palata. Il basso Molise è quasi libero dal virus

RIPALIMOSANI. Un nuovo caso di positività al Covid è stato confermato ieri nel Comune alle porte di Campobasso, dove al momento il numero di contagi in atto è salito a 6. Tuttavia dopo i 5 casi segnalati tra martedì e mercoledì scorso, è stato scongiurato il rischio che si temeva: un nuovo possibile cluster epidemiologico.

Le positività al Covid in atto, come ha spiegato il sindaco di Ripalimosani Marco Giampaolo, riguardano due nuclei familiari, tuttora in isolamento domiciliare, le cui condizioni di salute sarebbe buone.

In provincia di Campobasso la situazione sanitaria continua a migliorare. Nelle ultime 24 ore sono guarite altre due persone a Riccia e Palata, centro quest’ultimo dove al momento i casi sono azzerati. Resta stabile la situazione a Campobasso e all’ospedale Cardarelli, con otto pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive.

