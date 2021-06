Sbarchi a Lampedusa, è di nuovo emergenza: altri 40 migranti trasferiti in Molise

Lo ha disposto la prefettura di Agrigento per alleggerire l'hotspot al collasso

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza migranti: si moltiplicano gli sbarchi a Lampedusa. Si lavora per organizzare i trasferimenti e sono 40 le persone che saranno portate a bordo di un pattugliatore della Guardia Costiera per essere poi trasferite in Molise.

Come riferisce Agrigento Notizie, nella giornata di ieri 150 migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, sono stati imbarcati sulla nave quarantena Azzurra. Questo gruppo è stato traghettato fino a Pozzallo per poi essere trasferito in centri d’accoglienza di altre regioni, dove sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria anti-Covid.

Sempre nella serata di ieri, con il traghetto di linea Cossyra sono partiti per Porto Empedocle altri 80 migranti che verranno poi spostati nel Lazio.

E – su disposizione della Prefettura di Agrigento – con il pattugliatore della Guardia costiera verranno trasferiti 40 migranti che poi andranno in Molise.

Si cerca di alleggerire l’hotspot dove, prima dell’avvio dell’imbarco dei 150 migranti sulla nave quarantena, c’erano 1.382 ospiti.

