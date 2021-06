Focolaio al ristorante: tre contagiati a Guardialfiera, tra cui il sindaco Vincenzo Tozzi

Il contagio è avvenuto lo scorso 6 giugno durante una cerimonia al Casale di Clesilde, la cui direzione ha annunciato la chiusura a scopo precauzionale per un periodo di 10 giorni

GUARDIALFIERA. Lo ha annunciato pubblicamente ieri in un post diffuso dal suo profilo facebook. “Sono risultato positivo al tampone molecolare eseguito all’ospedale di Termoli. Non ho nessun sintomo, né febbre, solo mal di gola”. Dichiarazioni del sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi, contagiato dal Covid dopo aver preso parte ad una cerimonia avvenuta lo scorso 6 giugno in un ristorante in territorio di Guardialfiera.

In quella occasione è scoppiato un mini-focolaio da cui sono emersi due tre casi di positività tra persone originarie di Guardialfera, di cui di due dipendenti dello stesso ristorante, la cui direzione nel frattempo ha deciso di fermare l’attività per un periodo di 10 giorni. Proprio il 6 giugno al ristorante erano presenti persone di Campobasso che avrebbero fatto da veicolo di contagio.

Nel frattempo il primo cittadino di Guardialfiera ha tenuto anche a precisare che nella sua famiglia lui è stato il solo ad essere risultato positivo al tampone molecolare.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!