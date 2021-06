Termoli apre le porte ai turisti: istituite le isole pedonali in centro per il periodo estivo

E nel frattempo si è ancora in attesa di capire se sarà nuovamente consentito ai turisti di parcheggiare gratuitamente le auto negli stalli blu sui due lungomare nei fine settimana, così come è avvenuto lo scorso anno limitatamente alla domenica e ai giorni festivi

TERMOLI. Forte del boom di prenotazioni nelle strutture ricettive, la città adriatica si organizza per venire incontro alle esigenze dei turisti. Dopo l’adozione del provvedimento con il quale è stata interdetta al traffico veicolare l’area del centro storico, il dirigente del Comando di Polizia Municipale ha firmato ieri l’ordinanza che prevede l’istituzione di altre isole pedonali in centro, per tutto il periodo estivo.

Il divieto di circolazione per le auto avrà validità per la fine di giugno e per il tutto il mese di luglio nei soli fine settimana, dal venerdì alla domenica, mentre sarà in vigore per tutte le sere del mese di agosto. Dal 1 al 15 settembre l’accesso delle auto in centro sarà vietato nuovamente nel fine settimana dalle ore 20 alle ore 2 del mattino.

Sarà chiuso al traffico l’incrocio fra Corso Fratelli Brigida e Corso Umberto I, oltre al traffico fino all’incrocio con via Frentana e via Aubry dal secondo corso. Interessate dall’ordinanza anche altre arterie del centro e dell’area portuale, mentre si è ancora in attesa di capire se sarà nuovamente consentito ai turisti di parcheggiare gratuitamente le auto negli stalli blu sui due lungomare nei fine settimana, anche per venire incontro ai gestori degli stabolimenti balneari.