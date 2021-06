Maturità, si torna in presenza: tutti negativi i tamponi ad Agnone

Dopo la positività di un docente interno della commissione d’esame dell'Itis e Alberghiero ‘Marinelli’

AGNONE. Tutti negativi al tampone molecolare gli insegnanti e della commissione d’esame dell'Itis e Alberghiero 'Leonida Marinelli' di Agnone. Da lunedì, dunque, la maturità potrà riprendere regolarmente in presenza. Lo scorso 15 giugno la notizia di una riscontrata positività di un docente interno della commissione, con il ‘Marinelli’ unico istituto regionale a far sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di scuola superiore con i docenti in collegamento telematico. Dopo i tamponi tra i contatti stretti dell’insegnante, dunque, si torna a scuola.

