Volontari e giovani migranti in azione: il centro storico torna ad essere ‘Plastic Free’

Successo per l’iniziativa ospitata a Cerro al Volturno. Raccolti oltre 20 sacchi di rifiuti in un’ora e mezza

CERRO AL VOLTURNO. Impegno costante nel salvaguardare l’ambiente e la natura. Continuano in Molise le iniziative promosse dall’associazione ‘Plastic-Free’.

Questa mattina il raduno a Cerro al Volturno, dove i volontari dell’associazione e i giovani migranti ospiti del centro Aldeeran, guidati dal referente provinciale Agostino Arcaro, sono scesi in campo per ripulire il paese.

“Oggi con i ragazzi del Centro Alderaan- scrive Arcaro sulla sua pagina Facebook - abbiamo raccolto più di 20 sacchi di spazzatura nel centro storico di Cerro a Volturno in un’ora e mezza! Grazie a tutti per la partecipazione e grazie all’amministrazione comunale di Cerro a Volturno Remo Di Ianni per aver patrocinato l’iniziativa… Speriamo in prossimi eventi di questo genere!”.

