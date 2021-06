Coronavirus, 60 contagi in atto in provincia di Campobasso. Sulla costa solo 4 positivi

Il basso Molise sempre più vicino alla fine della pandemia, mentre le aree interne sono ancora alle prese con diversi casi in atto. La città capoluogo resta sotto osservazione ma il peggio sembra essere stato scongiurato

CAMPOBASSO-TERMOLI. 31 casi di contagio in atto a Campobasso, uno solo a Termoli. Situazioni parallele nei due centri più grandi del Molise, alla luce di quanto conferma l’ultimo report settimanale sull’emergenza Covid fornito oggi dall’Asrem.

La città capoluogo della regione paga lo scotto dei 20 nuovi contagi che si sono registrati nel corso dell’ultima settimana dopo il mini-cluster esploso in un noto ipermercato, mentre sulla costa ormai la pandemia è quasi sconfitta. Oltre al caso di Termoli, ne restano 2 attivi a Montenero di Bisaccia, uno a Campomarino e uno a Palata, centro quest’ultimo poco distante dal litorale. In tutti gli altri centri non si registrano più tamponi positivi da settimane mentre i reparti Covid al San Timoteo sono disattivati dalla seconda metà di aprile.

Diversa la condizione dei centri compresi nell’hinterland del capoluogo molisano: si contano ancora 5 contagi a Ripalimosani, 5 a Gildone, 3 a Baranello, 1 a Matrice e Campolieto.

Nell’area matesina si confermano due soli contagi in atto a Bojano. In tutta la provincia di Campobasso al momento sono 60 gli attuali positivi, dato ai minimi storici dall’autunno sorso.