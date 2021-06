Cambio ai vertici dell'Arma: arriva il generale Paolo Aceto

L'ufficiale ha assunto il comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise

CHIETI/CAMPOBASSO. Cambio ai vertici dellArma: il generale di brigata Paolo Aceto ha assunto oggi il comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise subentrando al pari grado Carlo Cerrina, destinato al comando della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.

Come riferisce l'Ansa, alla cerimonia, nella caserma 'Pasquale Infelisi' di Chieti, ha partecipato il generale di corpo d'armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, comandante interregionale Carabinieri 'Ogaden' di Napoli.

Il generale Aceto, 54 anni, di Formia, è laureato in Giurisprudenza all'università di Roma 'La Sapienza' e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l'ateneo 'Tor Vergata'.

Ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Da Sottotenente, nel 1989 è stato destinato alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze, quale comandante di plotone allievi e istruttore. Dal 1991 al 1995 è stato impiegato in Sicilia, dove ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo e, per tre anni, la Compagnia di Petralia Sottana.

Dopo aver retto per i successivi cinque anni la Compagnia Carabinieri di Torino San Carlo, nel 2001 è stato trasferito al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ricoprendo, nel grado di maggiore e tenente colonnello, numerosi incarichi nell'ambito dello Stato Maggiore, prima come Capo Sezione e, promosso Colonnello, come Capo Ufficio dal 2010 al 2018, presso gli Uffici Ordinamento, Operazioni, Logistico e Storico in quest'ultimo caso in concomitanza con l'incarico di Direttore del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri.

Promosso Generale di Brigata il 1° gennaio 2018, fino al marzo scorso è stato Direttore del Servizio Centrale di Protezione, struttura interforze del ministero dell'Interno, inquadrata nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e preposta in campo nazionale alla tutela e sicurezza dei collaboratori e dei testimoni di giustizia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!