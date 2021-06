Investito in gara, passata la paura: il piccolo Mattia sta bene e sorride

L’11enne pilota campobassano protagonista di un brutto incidente a Cingoli ai campionti italiani di motocross. Frattura al polso e trauma polmonare per lui. Dal reparto di rianimazione è stato finalmente trasferito in chirurgia. Papà Clemente Santoro può postare la foto del suo dolcissimo sorriso. il piccolo è fuori pericolo.

di Maurizio Cavaliere

E’ successo tutto quasi allo scadere del tempo previsto, sul circuito di Cingoli, provincia di Macerata. Mattia Santoro, 11enne giovane speranza del motocross molisano (ve ne avevamo parlato solo quindici giorni fa) era prossimo a raggiungere un gruppetto di tre avversari che risultavano più lenti nelle ultime fasi. Poi, su una rampa di lancio di un salto, il motore della sua KTM 65 cedeva al’improvviso. Il mezzo rallentava bruscamente e un avversario involontariamente lo investiva a bordo della sua moto. Paura, tanta, a bordo pista. I due piloti venivano prontamente soccorsi dagli addetti della gara, stabilizzati e trasportati sia in ambulanza che con l'elisoccorso.

Mattia veniva quindi ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona, per una frattura al polso sinistro e un trauma polmonare. Ore difficili per il piccolino e per la sua famiglia. Ma ieri il papà, Clemente, ha potuto finalmente dare a tutti la buona notizia che il pilota in erba campobassano è fuori pericolo.

Dal reparto di rianimazione è stato trasferito in chirurgia per essere sottoposto alle cure necessarie al suo recupero.

Centinaia i messaggi giunti da tutta Italia. Tanta preoccupazione per le condizioni di Mattia. La famiglia Santoro ha ringraziato tutti per il supporto morale e papà Clemente ha potuto pubblicare una foto del baby pilota sorridente, nel suo letto d’ospedale.

Mattia era in gara nella prima delle tre gare finali del campionato Italiano Motocross Junior.Nella giornata di sabato si erano svolte le sezioni di prove libere per far prendere confidenza ai piloti con quello che viene definito uno tra i più impegnativi circuiti nazionali, e per le qualifiche ufficiali. Nel tardo pomeriggio, come da programma erano poi partite le prime gare previste per il weekend: tra queste, quella in cui era impegnto Mattia.

Partito al cancelletto con il 32° tempo, il centauro molisano mostrava il suo carattere passando la prima curva in 14esima posizione. Poi scendeva in 32esima e la voglia di riemergere lo spingeva a fare una gara in rimonta, districandosi bene tra gli avversari che hanno subìto più di lui le asperità del circuito. A metà gara era 28esimo, poi l’incidente. Tutto è andato per il meglio per fortuna.

Un grosso abbraccio dalla nostra redazione a questo piccolo sportivo che porta in alto i colori del Molise ovunque in Italia. Buona ripresa, Mattia. Avrai modo di ridare gas al momento opportuno, se lo vorrai. Riprenditi bene, non c’è fretta.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!