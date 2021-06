Spese pazze, pena ridotta in Appello per l'ex consigliere Camillo Di Pasquale

Accusato di peculato è stato condannato a 3 anni

CAMPOBASSO. Spese pazze alla Regione: è stata ridotta in Appello la pena per Camillo Di Pasquale. I giudici lo hanno condannato a 3 anni per peculato. In primo grado la sentenza era stata di 4 anni.

Come si ricorderà, la Procura di Campobasso aveva contestato all'ex consigliere regionale di Forza Italia spese con i fondi dei gruppi consiliari per 208mila euro.

Di Pasquale era stato eletto nel 2006 grazie alla presenza nel listino maggioritario di Michele Iorio presidente. L’ex esponente del centrodestra dovrà risarcire anche la Regione Molise e il Codacons, parti civili nel processo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!