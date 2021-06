Sanità nelle aree interne sempre più carente. Riccia alza la voce: "Ora basta"

Attività dello sportello di prentazione al Cup del poliambulatorio ridotta da 36 a 20 ore settimanali, con un solo addetto al servizio. Per il sindaco Pietro Testa l’atteggiamento dell’Asrem è inaccettabile

RICCIA. Non c’è pace per la già carente rete di assistenza sanitaria nelle aree interne della Regione. Gli impegni disattesi dell’Asrem sul territorio stanno portando i cittadini all’esasperazione e così sono i sindaci ad alzare la voce per le loro comunità, costituite per la gran parte da anziani, già provati a lungo dalle conseguenze del Covid e del blocco delle prestazioni.

Il sindaco di Riccia, Pietro Testa, si è scagliato contro i vertici Asrem in relazione al mancato ripristino del regolare funzionamento del Centro Cup del poliambulatorio cittadino. “Dal primo giugno scorso – ricorda Testa - l’Asrem, che aveva annunciato una nuova organizzazione finalizzata a potenziare gli sportelli di prenotazione (CUP) delle visite specialistiche su tutto il territorio regionale, in realtà ha ridotto le ore degli sportelli dell’area Fortore e Matese creando una serie di disagi e disservizi ai cittadini. Al nostro poliambulatorio, lo sportello è stato ridotto da 36 a 20 ore settimanali, chiudendo per due giorni a settimana, e questo ha determinato tante ore di attesa e lunghe code. A Bojano è toccata la stessa sorte: per prenotare una visita al distretto sanitario i cittadini devono fare lunghe file perché gli sportelli delle prenotazioni sono stati ridotti da tre a uno.

Questa riorganizzazione del Servizio, realizzata dall’Asrem e presentata come un potenziamento del servizio CUP più funzionale e utile, si è rivelata essere, nella realtà, un grave danno e disservizio per tutti i cittadini riccesi e delle aree interne, e in particolare per gli anziani”.

Il sindaco di Riccia prende a riferimento alcuni dati che aiutano a capire cosa è accaduto nel concreto al locale poliambulatorio : “A Riccia dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021 sono state effettuate presso lo sportello CUP 4.340 operazioni con una media di 870 operazioni al mese e con un trend sempre crescente (714 operazioni a febbraio e 1.181 a maggio). Un andamento molto simile a città anche più grandi di Riccia, come ad esempio Isernia.

Tutto questo è inaccettabile!Non è pensabile che per potenziare il Servizio in alcune zone si siano operati dei tagli nel nostro Comune e in alcune altre zone del Molise. Ho ricevuto da alcuni concittadini una petizione, con cui si chiedeva il ripristino del Servizio anche nei giorni di martedì e giovedì in cui è stato sospeso.

Per questo – insiste Testa - chiediamo all'Asrem un tempestivo intervento per far fronte alla richiesta, considerato anche il numero esiguo di operatori allo sportello, ovvero soltanto una unità. Non è accettabile che i cittadini non abbiano eguali diritti alla salute nè che si cambi l’organizzazione dei servizi territoriali per peggiorare la situazione anziché migliorarla.

Chiediamo pertanto all’Asrem – conclude il sindaco - di provvedere immediatamente ad una nuova e più funzionale organizzazione, ripristinare il servizio interrotto ed evitare di creare disservizi in alcune aree della Regione a favore di altre”.