Frontale sulla Statale 87, paura per un minorenne

Scontro tra un’auto e un camion: lievi ferite per il ragazzo alla guida di una minicar

LARINO. Statale 87 ‘Sannitica’ chiusa temporaneamente a seguito di un incidente frontale tra un mezzo pesante e un’autovettura.

Un minorenne alla guida di una minicar, diretto da Casacalenda verso Larino, ha impattato contro un camion che procedeva in direzione opposta. L’incidente è avvenuto in contrada Sant’Antonio, dopo il bivio per Montorio dei Frentani. Non si esclude che il sole possa avere abbagliato le persone alla guida, visto che l’impatto è avvenuto a centro strada. Il ragazzo è stato soccorso dal 118: per lui solo qualche escoriazione e tanta paura. Distrutta invece la vettura.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

