Coronavirus, timore variante Delta a Guardialfiera: in paese 12 contagiati in pochi giorni

Nel piccolo centro del basso Molise cresce la preoccupazione generale e il sindaco invita i cittadini a prestazione massima attenzione per evitare un ulteriore aumento di positivi. E nel frattempo, dall'esito delle analisi compiute al Cardarelli con il sequenziamento del virus, si capire se in regione la mutazione indiana del Sars-Cov-2 si è già diffusa

GUARDIALFIERA. Dopo Montenero di Bisaccia è il centro dove oggi, in piena zona bianca, la situazione sanitaria appare più complicata. A Guardialfiera, sulla base dell’ultimo bollettino fornito da Asrem, risultano al momento 12 persone positive al tampone e un solo guarito, il sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi.

L’amministrazione comunale nelle ultime ore ha diffuso una comunicazione ai cittadini del piccolo centro che affaccia sul lago del Liscione, a prestazione massima attenzione anche perché non è ancora chiaro se i numerosi contagi registrati negli ultimi giorni, anche a seguito del mini-focolaio esploso in un noto ristorante locale, siano riconducibili alla temuta “Variante Delta”, la mutazione indiana del virus che si sta diffondendo a macchia d'olio in Italia. Non resta quindi che agire con la massima prudenza per evitare il rischio di un ulteriore peggioramento dell’attuale situazione sanitaria, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe portare anche a nuove restrizioni.

