Isernia, il ricordo che resta in eterno: intitolata a Silvia la palestra del polo di San Leucio

Questa mattina la cerimonia in memoria della 11enne scomparsa nell'autunno delle scorso anno a causa di un grave problema cardiaco

ISERNIA. Un piccolo gesto dal grande valore simbolico. Questa mattina è stata ufficialmente intitolata alla memoria di Silvia Pizzanelli la palestra del polo scolastico di San Leucio a Isernia.

Una cerimonia semplice ma molto sentita per ricodare la 11enne scomparsa lo scorso autunno per un grave e improvviso problema cardiaco. Un dolore enorme per una tragedia che ha profondamente commosso la città.

Tanta la commozione dei suoi compagni di classe e degli insegnanti che hanno voluto dimostrare massima vicinanza ai genitori della piccola, presenti all'intitolazione.

“Abbiamo ritenuto giusto – ha detto il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco Giuseppe Posillico - intitolare la palestra a Silvia per far sì che il suo ricordo possa vivere in eterno nella comunità di Isernia. Tutte le istituzioni presenti sul territorio hanno accolto la nostra proprosta fin da subito. Resta tanta la tristezza per la vita spezzata di una giovane studentessa. Ancora oggi sono fortemente provato per quanto accaduto”.

Presente alla cerimonia anche la dirigente dell'Usr Anna Paola Sabatini. “È stato un momento di grande emozione – ha detto – soprattutto perché è difficile parlare di morte ai ragazzi e con i ragazzi. Questa giornata vuole essere un segno di continuità. In questo modo Silvia resterà nella nostra comunità scolastica e i suoi genitori, in questo luogo, avranno sempre un punto di riferimento certo dover ricordarla felice e spensierata. Un piccolo gesto, ma dal grande valore simbolico”.

