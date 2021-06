Ennesima estate coi rubinetti dell'acqua a secco: Molise verso una nuova emergenza

Nonostante la realizzazione dell'acquedotto Molisano Centrale, tornano a galla gli atavici problemi legati alla carenza d’acqua. Domani flusso idrico interrotto in quattro centri del basso Molise mentre la consigliera Aida Romagnuolo attacca frontalmente i vertici di Molise Acque: “Un carrozzone non più gestibile”

TERMOLI-GUGLIONESI. Il rischio concreto di un’altra estate senz’acqua in basso Molise rischia di trasformarsi in realtà. A complicare la situazione c’è il caldo torrido e insolito che il mese di giugno sta lasciando in eredità ai molisani, con gravi conseguenze in particolare per il settore primario, già a rischio siccità. Ma sono soprattutto gli atavici problemi legati alle rotture degli impianti sollevamento idrico e alle condotte a preoccupare maggiormente. Domani in basso Molise saranno quattro i centri nei quali Molise Acque ha annunciato la sospensione del flusso idrico: Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia e Petacciato. I sindaci sono stati costretti ad adottare i provvedimenti conseguenti, con invito ai cittadini ad utilizzare la preziosa risorse idrica solo per scopi alimentari ed igienici e limitare il più possibile gli sprechi.

Un tema, quello della carenza d’acqua in Molise, che purtroppo si ripropone con puntualità e ogni anno si aggrava proprio in concomitanza con la stagione estiva. In proposito un duro atto d’accusa ai vertici dell’azienda speciale Molise Acque è arrivato oggi dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo, che in una nota ha espresso tutto il suo disappunto per ciò che sta accadendo.

“Molise Acque – ha dichiarato Romagnuolo - non è più gestibile, ormai è un carrozzone che garantisce solo i lauti stipendi al suo Consiglio di Amministrazione, soprattutto quello del suo presidente che supera quello di un assessore regionale e con le stesse prebende. Sembra che Molise Acque abbia un debito di 50 milioni di euro, mentre moltissimi Comuni della nostra Regione, soprattutto nelle aree del Centro e Basso Molise muoiono di sete, mentre i cittadini imprecano perché non hanno regolarmente l'acqua nelle loro abitazioni e gli agricoltori non sanno come combattere la siccità che sta distruggendo i loro raccolti, le loro colture. Ad azzerare immediatamente il vertice, credo – ha concluso Aida Romagnuolo - dovrebbero essere a chiederlo soprattutto i sindaci molisani, visto che parte della politica regionale continua a pensare ad altro”.

