Ricoverata per altre patologie ma positiva al Covid: muore una 85enne di Montenero di Bisaccia

Aveva 85 anni ed era ricoverata da settimane al Cardarelli per altre patologie, anche se i medici avevano rilevato la positvità al Covid

MONTENERO DI BISACCIA. La triste notizia si è diffusa in paese nel pomeriggio odierno, dopo la pubblicazione del bollettino Asrem con i dati aggiornati dei contagi in Molise. Una donna di 85 anni, originaria di Montenero di Bisaccia, è spirata oggi nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, dove era ricoverata da settimane per altre patologie, come confermato dalla sindaca Simona Contucci, anche se i medici ne avevano rilevato la positività al Covid.

Si tratta della 492esima vittima ufficiale del Covid in Molise, l’ultima in ordine di tempo dopo oltre un mese di tregua. Dolore nella cittadina del basso Molise, dove sono ancora una ventina i contagi in atto, ma per fortuna nel frattempo nessun nuovo ricovero ospedaliero è stato segnalato. Anche oggi inoltre non sono stati registrati nuovi casi di positività al tampone molecolare, a conferma che il cluster scoppiato la scorsa settimana nella Rsa Villa Maria è ormai sotto pieno controllo sanitario.

