Campitello, il Tar annulla la gara per la gestione degli impianti: tutto da rifare

Rilevati profili di illegittimità nell’aggiudicazione disposta da Funivie Molise

SAN MASSIMO. Con la sentenza n. 260/2021, pubblicata oggi, 1 luglio 2021, il Tar del Molise - presidente Nicola Gaviano, consigliere relatore Daniele Busico - ha annullato la gara per l’aggiudicazione della gestione degli impianti di risalita di Campitello Matese che era stata assegnata alla società Malbatour, avente come legale rappresentante Carlo Muccilli.

La sentenza ha accolto il ricorso proposto dalla Dga, società che era risultata seconda classificata la quale, difesa dall’avvocato Michele Lioi di Roma, aveva rilevato svariati profili di illegittimità nell’aggiudicazione disposta dalla società regionale Funivie Molise spa.

Il Tar del Molise ha, in particolare, accolto tre motivi di ricorso relativi alla mancanza di esperienza tecnica della società risultata aggiudicataria, la Malbatour s.r.l., che era stata costituita solo pochi giorni prima della pubblicazione del bando di gara; alla mancata indicazione nell’offerta della Malbatour degli oneri per la sicurezza e per la situazione di presunto conflittualità del dottore commercialista Nicola Ianiro. Egli, amministratore unico di Funivie Molise, aveva da una parte gestito l’intera procedura di gara, in qualità di responsabile della procedura di gara, Rup e a autore del bando di gara e, dall’altra, era stato in passato amministratore unico di una società di cui Muccilli era a sua volta socio totalitario.

Il Tar del Molise ha dunque stabilito che la gestione degli impianti di risalita delle stazioni sciistiche non può essere affidata a soggetti privi della necessaria esperienza tecnica.

