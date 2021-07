Irregolarità nel trasporto merci: controlli a tappeto e multe a raffica

In azione la polizia stradale che ha eseguito le verifiche lungo il tratto molisano dell'A14

MONTENERO DI BISACCIA. Controlli a tappeto e multe a raffica nel corso dei controlli eseguiti dalla polizia stradale di Campobasso sull’Autostrada A/14 all’interno dell’Area di servizio Trigno Est/Ovest in territorio di Montenero di Bisaccia insieme al personale del Dipartimento Trasporti di Campobasso e di Bari, effettuando controlli con il Centro Mobile di Revisione.

Sono stati sottoposti a controllo 30 veicoli per trasporto merci, di cui 14 sanzionati per violazioni al codice della strada. Dei veicoli multati 3 erano di nazionalità italiana, 7 extracomunitari e 4 comunitari.

Non solo. Quattro sono state le carte di circolazione ritirate e 41 le infrazioni contestate, tra le quali 1 per eccesso dei limiti di velocità, 30 sanzioni per il superamento dei tempi di guida e di riposo, mancanza di autorizzazione al trasporto internazionale di merci ed inefficienza di dispositivi di equipaggiamento.

L’attività di controllo dell’attività di trasporto di aziende estere, che sarà ripetuta nei prossimi giorni, ha anche lo scopo di contrastare forme di concorrenza sleale nei confronti di imprese iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori.

