Evasione totale, nei guai azienda campobassana di noleggio automezzi

I Finanzieri del capoluogo hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro cautelativo per una somma di 350mila euro. Sotto la lente degli investigatori della Procura le annualità di imposta 2016 e 2017.

Finisce nei guai un’azienda campobassana che opera nel settore del noleggio di automezzi e attrezzature. Su disposizione del Gip Roberta D’Onofrio, i Finanzieri della Compagnia del capoluogo di regione hanno infatti dato esecuzione a un provvedimento cautelativo di disponibilità e beni per una somma pari a circa 350mila euro.

La misura giunge all’esito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura e riguarda anche l’amministrazione della società fino alla concorrenza dell’ammontare sottratt nel tempo all’Erario.

Più in particolare, la società è risultata essere ‘evasore totale’ per le annualità d’imposta 2016 e 2017, avendo omesso sia la presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva e delle Imposte Dirette, sia l’effettuazione dei relativi versamenti di imposta, violando le disposizione del Codice tributario. Le attività di sequestro in capo ai soggetti coinvolti hanno interessato, oltre al Molise, anche la Campania.

