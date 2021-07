Primo week-end di luglio già con il pienone: Termoli si conferma regina dell'estate

Le previsioni del movimento turistico interno sono più che ottimistiche, secondo i dati forniti da Coldiretti: spieggia, montagna e borghi saranno le mete più gettonate nei prossimi due mesi

TERMOLI. Il primo fine settimana di luglio vede già numeri record di afflussi turistici sulla costa molisana e in particolare a Termoli, che si conferma Regina dell’estate in Molise. La voglia di vacanza dopo 15 mesi di chiusure e paura del Covid sta spingendo soprattutto gli italiani a muoversi lungo le regioni adriatiche dello Stivale, elemento di cui sta beneficiando anche la costa molisana.

Le previsioni del movimento turistico interno a luglio sono più che ottimistiche, secondo i dati forniti da Coldiretti: 14,8 milioni gli italiani hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno, anche se sono comunque il 2,8 milioni in meno rispetto al 2019 prima della pandemia. Le vacanze 2021 registrano una netta preferenza degli italiani verso le mete nazionali – sottolinea la Coldiretti – per il desiderio di sostenere il turismo tricolore ma anche per i limiti e le incertezze ancora presenti per le mete estere piu’ gettonate nonostante l’arrivo del green pass.

La conferma che l’emergenza Covid ha condizionato quest’anno la scelta del luogo il fatto che – precisa la Coldiretti – ben il 33% dei vacanzieri resta all’interno della propria regione e solo il 6% prevede di andare all’estero. Se la spiaggia – spiega Coldiretti – resta la meta preferita, tiene il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città. La maggioranza degli italiani in viaggio – precisa la Coldiretti – ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono le pensioni e gli alberghi e molto gettonati sono gli agriturismi che, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e ampi spazi nel verde sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche.

Piu’ marcato l’aumento delle presenze dall’estero con un 1/3 di arrivi in piu di turisti stranieri fra luglio e agosto anche grazie al via libera del green pass, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isnart. Una previsione che – sottolinea la Coldiretti – conferma la buona percezione a livello internazionale dell’andamento della campagna vaccinale contro il Covid e della riduzione dei nuovi contagi in Italia.