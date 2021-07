Follia ad Urbino: studente molisano investito da un'auto in corsa. Il conducente era ubriaco

Il ragazzo 21enne non è riuscito a schivare la macchina ed è stato travolto. Ricoverato in ospedale dopo aver perso i sensi, ora sta meglio. Il responsabile, di origini kosovare, è stato fermato dai militari dell’Arma e denunciato

URBINO-CAMPOBASSO. Poteva finire in tragedia l’episodio avvenuto giovedì sera ad Urbino, nelle Marche, e raccontato nel dettaglio da Nicola Petricca del quotidiano “Il Resto del Carlino” ma per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, forse solo per pura coincidenza.

Le grida che arrivano da piazza della Repubblica, il rumore di un’accelerazione improvvisa e un’auto che piomba sulla folla, colpendo di striscio alcuni ragazzi, investendone un altro e poi scappando. Un giovane che si era messo al volante dopo aver bevuto ha cercato di speronare diverse persone in centro storico, in seguito, secondo quanto ha spiegato ai carabinieri della Compagnia di Urbino, ad un litigio con dei coetanei. Il ragazzo, di origini kosovare ma residente in zona da tempo, è stato individuato e ascoltato dai militari, che gli hanno sequestrato patente e auto, ed è stato denunciato per vari reati, tra cui guida in stato di ebbrezza, lesioni personali e danneggiamento di una macchina. Solo 10 i giorni di prognosi per il giovane investito, un 21enne della provincia di Campobasso e studente di Scienze della Nutrizione, che non ha riportato fratture ma ha perso i sensi in seguito all'urto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe partito dopo il litigio che il ragazzo dice di aver avuto prima del fatto, sempre in centro storico. Tuttavia, non essendoci dei testimoni della rissa, i militari dovranno usare i filmati delle telecamere di videosorveglianza per verificare la vicenda. Successivamente, arrabbiato e con un tasso alcolico più alto del dovuto (ma si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest) il giovane avrebbe messo in moto l’auto per rientrare dentro le mura, senza far troppa attenzione ai pedoni. Il passaggio in piazza della Repubblica ha scatenato il panico e le urla dei presenti hanno allarmato i ragazzi che si trovavano in via Mazzini.

Arrivato in cima alla discesa, il giovane avrebbe dato gas e accelerato improvvisamente, cominciando a zigzagare: secondo il racconto di alcuni testimoni, chi ha capito cosa stesse succedendo ha fatto in tempo a scansarsi, pensando da un attentato, ma qualcuno sarebbe comunque stato urtato e gettato a terra, mentre uno di loro è stato investito, dopo aver aiutato delle ragazze a mettersi al riparo, e sbalzato sulla strada. In seguito, il giovane sarebbe scappato in macchina, per poi ripetere il giro, passando ancora una volta sul luogo dell’investimento, proprio prima che arrivasse l’ambulanza. I ragazzi ancora presenti l’hanno riconosciuto, cominciando a battergli sui finestrini dell’auto per costringerlo a fermarsi, ma lui sarebbe fuggito ancora. In mattinata è poi stato individuato.

