Scomparsa Mauro Romano, lettera anonima a Isernia. Ne parla ‘Oggi’

Sul dramma della scomparsa del bimbo di Racale nel 1977 il ‘peso’ di due missive inviate agli autori del libro che parla della vicenda, uno dei due è il giornalista isernino Carmine Gazzanni.

ante nella triste vicenda di Mauro Romano, il bimbo scomparso a Racale nel giugno del 1977 e mai più ritrovato. Se ne fa cenno nel libro ‘Storia di una scomparsa’ (Fandango) scritto dai giornalisti Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, quest’ultimo di Isernia

Il settimanale ‘Oggi’ ha appena pubblicato una piccola esclusiva relativa al libro, che si riferisce anche a una lettera arrivata a Isernia. Le missive sono in realtà due, sono entrambe anonime e sono state spedite agli autori del libro. Il legale della famiglia Romano, Antonio La Scala, le porterà in Procura.

Sulle lettere è scritto: “Non cercate Mauro in Arabia (molti l’hanno accostato allo sceicco Mohammed Al Habtoor per i segni particolari che porta sul corpo, ndr) o in Svizzera. Lui non si trova all’estero. Sta da sempre a Castelforte”, paese a pochi chilometri da Racale. Gli autori del libro ritengono che quanto scritto nella lettera possa essere vicino alla verità, ma naturalmente la speranza è che Mauro Romano sia ancora vivo: fino a quando Al Habtoor non farà il test del Dna nulla può essere escluso.

C’è insomma tanto ancora da fare per chiarire quale delle due piste (quella estera o quella di Castelforte, dove il bimbo sarebbe in ogni caso stato portato, sia la più attendibile. Nel pezzo di ‘Oggi’ si cita anche la condanna (nel marzo 2021) di Antonio Scala a 10 anni di carcere per aver molestato sessualmente cinque ragazzini di 11 e 12 anni, così come si citano le dichiarazioni dell’avvocato dei Romano, La Scala. Queste le sue parole: “L’anonimo (chi ha scritto le lettere, ndr) dice che Mauro è stato ucciso subito e poi seppellito a Castelforte, ma se sa e se vuole aiutarci, perché non ci dice in quel pozzo, in quale zona è stato fatto sparire?”.

La verità parrebbe essere sempre più vicina. Chissà che dalla lettera inviata a Isernia non venga fuori qualche altra novità. La speranza di tutti, soprattutto dei suoi genitori, è che Mauro sia ancora vivo, da qualche parte in Italia o nel mondo. mc

