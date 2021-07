Terminale fuori uso: al Cup del Vietri le visite mediche si pagano solo in contanti

E' accaduto ieri ma non è certo la prima volta in Molise: lettore non ripristinato e diversi utenti, sprovvisti in quel momento di denaro contante, non hanno potuto prenotare gli esami clinici. Ancora disagi per i cittadini

LARINO. Continuano a verificarsi criticità e disagi al Centro Unico di Prenotazioni dell’Ospedale di Comunità Vietri di Larino. Per l’ennesima volta dopo numerose segnalazioni già arrivate nei mesi scorsi, molti utenti giunti ieri di prima mattina nella struttura sanitaria non hanno potuto provvedere al pagamento delle prenotazioni delle visite specialistiche perché il Cup era sprovvisto del lettore Pos per i pagamenti elettronici. O meglio la giustificazione mossa dal personale addetto allo sportello è che il Pos non era stato ancora ripristinato. E così nel mentre lo Stato dal 2020 ha richiesto a tutte le attività di dotarsi obbligatoramente di un terminale per la ricezione dei pagamenti elettronici, pena il rischio di incorrere in sanzioni, proprio dalla Pubblica Amministrazione arriva un pessimo esempio di comportamento.

Una ennesima figuraccia per il servizio sanitario regionale perché non è la prima volta che si verificano episodi spiacevoli come questo ed è probabile che non sarà neppure l’ultima, considerate le condizioni di abbandono in cui versa la sanità pubblica molisana, le cui conseguenze ricadono come sempre sui cittadini molisani.

