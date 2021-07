Vaccini, superate le 3mila dosi giornaliere: si viaggia spediti verso la copertura totale

Il Molise sfiora le 290mila somministrazioni

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, prosegue spedita in Molise la campagna di immunizzazione. Sono 3.272 le dosi di farmaco somministrate nella giornata di oggi. Di queste 1.832 sono di AstraZeneca, 1.409 di Pfizer, 8 di Moderna e 21 di Janssen.

Continua la percentuale prevalente di AstraZeneca dovuta principalmente al fatto che sta continuando la vaccinazione massiccia degli over 60 con prima o seconda dose.

In totale dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Molise 289.373 dosi di vaccino, con la fascia più coperta quella degli over 60.

