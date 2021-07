Isernia, visita in caserma del Comandante di Legione Generale di brigata Paolo Aceto: l’elogio della campagna vaccinale

L’alto ufficiale ha manifestato apprezzamento per l’impegno dei carabinieri nella repressione dei reati e nel contrasto alla pandemia. Poi ha incontrato il prefetto Faramondi, il procuratore Fucci e il sindaco d’Apollonio



ISERNIA. Visita stamane nella caserma pentra dei carabinieri del Comandante della Legione Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Paolo Aceto.

Al suo arrivo, l’alto ufficiale è stato ricevuto dal Comandante provinciale, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia che, alla presenza degli ufficiali comandanti dei reparti dipendenti, ha illustrato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e le numerose attività dell’Arma nella provincia isernina.

L’Alto ufficiale ha ringraziato il personale “per la meritoria opera svolta a testimonianza della costante vicinanza dell’Arma alle necessità dei cittadini”, manifestando il suo apprezzamento “per l’impegno profuso sia nei risultati ottenuti nella prevenzione e nella repressione dei fenomeni delittuosi, sia nel contrasto alla pandemia da Covid-19”.

Al riguardo, il generale ha elogiato l’iniziativa del presidio vaccinale Difesa, attivato presso l’Auditorium di Isernia nell’ambito del progetto “Eos” del Ministero della Difesa, resa possibile anche grazie al contributo del personale medico ed infermieristico dell’Arma che si è reso parte attiva del progetto.

Al termine della visita presso l’infrastruttura militare, il Generale Aceto, accompagnato dal Comandante provinciale, ha incontrato il Prefetto di Isernia, Gabriella Faramondi, presso la sede della massima autorità di Governo nel territorio.

A seguire si è recato, per un breve saluto, dal Procuratore della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci, dal sindaco del capoluogo, Giacomo D’Apollonio, e dal Vescovo della diocesi di Isernia – Venafro, Monsignor Camillo Cibotti.

Prima di ripartire alla volta di Chieti, il Generale Aceto ha voluto fare tappa proprio al centro vaccinale del capoluogo, cogliendo l’occasione per ringraziare il personale per l’operato svolto.

