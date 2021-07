Il 10eLotto premia ancora il Molise: vinti altri 20mila euro a Campobasso

Il fortunato giocatore ha realizzato un 9

CAMPOBASSO. Un periodo particolarmente fortunato per Campobasso, città a quanto pare baciata dalla fortuna. Nelle scorse ore nel capoluogo di regione sono stati infatti vinti altri 20mila euro al 10eLotto. Il giocatore che ha portato a casa un 'bottino' di tutto rispetto ha realizzato un 9. Lo riferisce l'agenzia Agipro.

Solo una settimana fa un altro fortunato giocatore ha vinto 50mila euro con una giocata da 3 euro.

Intanto è il Veneto il protagonista dell'ultimo concorso del 10eLotto: la vincita più alta è stata centrata a Sedico, in provincia di Belluno, con un un 9 Oro da 50mila euro. Si festeggia anche a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, con un 9 da 20mila euro. In totale, la regione conquista un bottino di oltre 70mila euro.

Sul podio delle vincite si piazzano anche la Campania, con 8 Oro da 30mila euro di Cava de' Tirreni. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 29 milioni di euro, per un totale di 2,3 miliardi dall'inizio del 2021.

