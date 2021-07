Sfruttavano lavoratori giorno e notte: denunciati due ‘caporali’

Operazione della Guardia di Finanza di Termoli

TERMOLI. Sono state denunciate per sfruttamento di lavoratori due persone del basso Molise. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Termoli, che ha accertato cinque singoli casi di sfruttamento.

Si tratta di lavoratori, soprattutto extracomunitari, impiegati in condizioni particolari e precarie, anche per moltissime ore consecutive, di notte e in circostanze di necessità e disagio. I finanzieri hanno individuato i responsabili attraverso pedinamenti, appostamenti e servizi mirati: per i due soggetti, oltre che a livello penale si procederà anche sul piano amministrativo per i connessi profili di natura economico-finanziaria.

