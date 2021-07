Coronavirus, focolaio a Guglionesi: 14 contagiati, tra cui diversi giovanissimi. Si teme variante Delta

Dal sindaco Mario Bellotti arriva la raccomandazione al massimo rispetto delle regole anti-Covid per scongiurare una ulteriore crescita dei casi positivi al tampone

GUGLIONESI. La situazione sanitaria al momento non è minimamente paragonabile a quella dello scorso inverno, allorquando il centro bassomolisano contò un centinaio di contagiati, 10 vittime tra cui anche un giovane di più di 30anni e un elevato numero di pazienti finiti in ospedale con complicanze legate al virus.

Ma questo non deve servire da attenuante. E’ il senso del messaggio lanciato in mattinata alla comunità dal sindaco di Guglionesi, Mario Bollotti.

La comunicazione diffusa sul sito istituzionale del Comune è fin troppo chiara: “Si invita la cittadinanza al massimo rispetto delle disposizioni legislative in corso di validità e all'uso dei dispositivi di protezione. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio del Comune di Guglionesi, si invita la cittadinanza a comunicare tempestivamente i casi di positività al numero telefonico 0875.689010 (int. 3 Servizi sociali) del Municipio di Guglionesi nonché attraverso l'e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”.

Al momento il numero totale di contagiati al Covid a Guglionesi, uno dei centri più grandi del basso Molise, è salito a 14. Sono in gran parte giovanissimi, non ancora vaccinati, ma per fortuna versano tutti in buone condizioni di salute. La preoccupazione, è innegabile, serpeggia all’interno dei corridoi del Municipio, anche in vista della finalissima del campionato europeo di questa sera tra Italia e Inghilterra ed ai festeggiamenti che potrebbero scaturire nel post-partita.

Tra l'altro le strade del centro cittadino negli ultimi giorni si sono riempite di turisti, vista la vicinanza tra Guglionesi e Termoli, elemento che si teme potrebbe portare nelle prossime settimane a una ulteriore salita dei contagi. Per ora non sono stati emanati provvedimenti restrittivi e si confida che la memoria dei giorni difficili vissuti tra l’autunno e l’inverno scorsi resti ben salda tra i cittadini.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!