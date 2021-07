Sicurezza stradale, Anas lancia #bastabuche: per il Molise 10 milioni di euro

I bandi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale per la manutenzione di arterie e autostrade

CAMPOBASSO. Dieci milioni di euro per il Molise, nell’ambito del Piano nazionale #bastabuche lanciato da Anas. Sulla Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati 76 nuovi bandi di gara, per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione, del valore complessivo di 380 milioni di euro per tutto il territorio nazionale.

Ciascun bando ha un valore di 5 milioni di euro. Il Piano #bastabuche, arrivato alla nona tranche, ha consentito di pavimentare 40mila km di corsie stradali, per un valore di circa 3 miliardi di euro. Con questa nuova tornata di bandi, Anas risanerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 5mila chilometri sull'intero territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all'azienda dagli Enti locali fra il 2019 e i primi mesi di quest'anno.

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo quadro, che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell'esecuzione.

