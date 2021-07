Auto elettriche, a chi ricarica a Scapoli il sindaco offre il caffè

L'iniziativa di Sparacino mira a incentivare l'utilizzo delle tre aree presenti in paese

SCAPOLI. Un caffè in omaggio ad ogni automobilista che decide di ricaricare il proprio veicolo ibrido o elettrico nelle tre aree Enel X presenti a Scapoli, paese a vocazione turistica insignito ormai da più di un decennio della 'Bandiera Arancione' del Touring Club Italiano. Questa in sintesi l'iniziativa del sindaco Renato Sparacino per incentivare l'utilizzo delle colonnine.

“A partire dal prossimo fine settimana – fanno sapere dal Comune - e per tutta l'estate, chi verrà a Scapoli per ricaricare la propria auto potrà consumare un caffè presso uno dei due bar (Bar L'Angolo o Bar Mainarde), gentilmente offerto dal primo cittadino. Il gradito ospite dovrà semplicemente dimostrare agli esercenti di aver appena effettuato o di avere in corso la ricarica della propria automobile. Gustare un buon caffè per ingannare l'attesa potrà essere sicuramente un'ottima occasione per vivere la tranquillità, l'accoglienza e la bellezza di Scapoli”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!