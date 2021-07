San Martino in Pensilis brucia da ore. Evacuate case e un centinaio di persone. Le fiamme tolgono il respiro

Tre squadre dei vigili del fuoco sono in azione da diverse ore per tentare di domare le fiamme che si sono propagate a causa del forte vento. Si è reso necessario il soccorso aereo del Canadair proveniente dall'Abruzzo. Già nel primo pomeriggio alcune abitazioni erano state prontamente evacuate e una ventina di persone allontante dai carabinieri di San Martino in Pensilis e Larino. Più tardi è stata evacuata per sicurezza anche la Casa Famiglia di via Puglia. In totale sono ora un centinaio i cittadini in strada: "Un inferno. Mai vista una cosa del genere", raccontano

SAN MARTINO IN PENSILIS. Sembra di rivivere le stesse scene della scorsa estate, quando il basso Molise fu assediato per settimane dagli incendi.

Da questa mattina diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per domare le fiamme che si sono sviluppate in agro di San Martino in Pensilis e che si sono propagate fino alle mura del borgo.

L’incendio si è sviluppato precisamente nella zona del Calvario, lungo la Provinciale 40. Le fiamme, agevolate dal forte vento di scirocco, si sono via via avvicinate alla zona vecchia del paese, sotto al muraglione, minacciando anche alcune abitazioni.

Alcune case sono state prontamente evacuate dai carabinieri di San Martino in Pensilis e Larino, presenti sul posto, unitamente a 3 squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Termoli, Santa Croce di Magliano e Campobasso. Già nel primo pomeriggio una ventina di persone sono state allontanate a scopo precauzionale dalle abitazioni, in attesa dell'ultimazione degli interventi di spegnimento del fuoco nell'area a rischio. Più tardi è stata evacuata anche la Casa Famiglia di via Puglia. In totale sono ora un centinaio i cittadini in strada, comprensibilmente speventati per quanto sta accadendo. "E' un inferno - racconta un'anziana con le lacrime agli occhi - non abbiamo mai visto una cosa del genere". Il fumo si è propagato nelle strade, nei vicoli e nelle abitazioni. Una parte del paese è da zona rossa.

Per facilitare l'arduo compito dei pompieri si è reso necessario l'intervento del canadair proveniente dall'Abruzzo. Non è ancora stato possibile effettuare una stima dei danni, anche se dalle prime informazioni si è appreso che sono andati in fumo intere aree di terreni coltivati, ma ci sono danni anche all'interno del centro abitato e ci sarebbero almeno due abitazioni a rischio crollo. Alcune persone sono sta soccorse dai sanitari in seguito a intossicazione.

