Blitz del Nas nei centri di salute mentale: accertate irregolarità e carenze strutturali

Nel corso delle ispezioni sono state contestate 8 violazioni . È scattata anche una denuncia per il mancato rispetto delle norme previste in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro

CAMPOBASSO. Sono 18 comunità di recupero psicosociale e i centri di salute mentale molisani finiti sotto la lente dei Carabinieri del Nas, nell'ambito di una vasta operazione di controllo effettuata a livello nazionale nelle strutture pubbliche e private.

In Molise, ultimate le ispezioni, i militari hanno contestato 8 violazioni amministrative per carenze igienico-sanitarie e strutturali. È inoltre scattata una denuncia penale per il mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il delicato obiettivo è stato individuato, d’intesa con il Ministero della Salute, al fine di monitorare lo stato di situazione di tali servizi a seguito di recenti episodi di cronaca che hanno riproposto l’attualità e l’importanza nella corretta gestione della salute mentale nel più ampio contesto di tutela delle fasce più deboli della collettività, anche in relazione ai cambiamenti sociali causati dall’emergenza sanitaria.

A livello nazionale, i carabinieri del Nas hanno ispezionato 536 strutture e centri incaricati dell’erogazione di servizi di salute mentale, accertando irregolarità presso 122 di questi, pari al 22 per cento. Nel corso delle verifiche sono state comminate 141 sanzioni penali e amministrative per un ammontare complessivo di 62 mila euro.

