Investito in pieno centro a Campobasso: uomo trasportato al Cardarelli per trauma cranico

Il pedone di circa 60 anni ha battuto violentemente la testa dopo l’impatto con l’auto che lo ha travolto. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

CAMPOBASSO. E' stato ricoverato per trauma cranico un uomo di circa 60 anni investito da un’auto nel pomeriggio di oggi lungo viale Elena, una delle strade principali della città capoluogo, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. E' quanto si apprende dalle prime informazioni trapelate dopo l'impatto per il quale inizialmente si era temuto il peggio.

Gli operatori del 118 hanno effettuato il trasporto d’urgenza all’ospedale Cardarelli dove l’uomo si trova sotto osservazione, dopo aver battuto violentemente la testa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno provveduto all’effettuazioni dei rilievi.

