Coronavirus, aumentano ancora i contagi a Guglionesi. Si pensa a nuove misure restrittive

Il cluster in paese è in continua ascesa con oltre 30 casi confermati, anche se le persone positive al virus al momento non hanno registrato particolari complicanze. Ma la situazione se non affrontata subito di petto, potrebbe presto precipitare

GUGLIONESI. Il numero di nuovi contagi da Covid in paese sale ogni giorno di più. Il bollettino Asrem odierno conferma altri 7 tamponi positivi che si aggiungono ai 25 già confermati dal Comune nell’ultimo report serale, aggiornato a ieri sera.

Seppure al momento non si registrano casi particolari di persone con sintomi tali da richiedere il supporto dei medici Usca, a preoccupare è il moltiplicarsi di contagi che potrebbe molto presto aggravare la situazione generale, seppur il numero di persone vaccinate a Guglionesi è considerevole, soprattutto per quanto riguarda le persone a rischio.

E così ciò che sembrava solo una ipotesi lontana, con il passare delle ore sta diventando sempre più una reale possibilità per tentare di scongiurare una crescita ulteriore del contagio: il sindaco Mario Bellotti sta pensando infatti al ripristino graduale di nuove misure restrittive, a partire dall’obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza sia al chiuso che all’aperto. Per ora non dovrebbero essere coinvolti in ulteriori sacrifici i titolari di attività commerciali, che proprio in queste settimane hanno ripreso a lavorare con continuità. Ma se il tasso di contagio dovesse crescere ancora nei prossimi giorni, è chiaro che le misure precauzionali saranno estese anche a loro.

Agire con cautela ma con altrettanta determinazione prima che la situazione sfugga di mano è l’unica possibilità reale per contrastare quella che potrebbe presto palesarsi come la quarta ondata della pandemia, conseguenza della diffusione della variante Delta.