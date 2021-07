Rottura alla condotta del nuovo acquedotto: flusso idrico ridotto in 11 comuni del basso Molise

Anche il Molisano Centrale, inaugurato solo un anno e mezzo fa, inizia a dare problemi e così l basso Molise ripiomba nella paura e nei disagi per l’ennesima estate con i rubinetti a secco

BASSO MOLISE. I Comuni interessati dall’ennesima comunicazione di riduzione del flusso idrico in piena stagione estiva, per i lavori di riparazione alla condotta del nuovo Acquedotto Molisano Centrale, sono in totale 11: Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni.

Molise Acque solo ieri ha informato i sindaci della riduzione-sospensione del flusso idrico per l’intera giornata odierna. Una comunicazione tardiva, che ha indotto i primi cittadini ad adottare in poche ore i provvedimenti conseguenti, concernenti la regolazione e razionalizzazione del flusso in funzione della reale disponibilità.

Per l’ennesima volta le conseguenze di simili decisioni ricadono sui cittadini, sulle imprese agricole e zootecniche e sui turisti arrivati sulla costa.

Su alcune problematiche in Molise le lancette dell’orologio sono ferme da tempo, tenuto conto che permangono da anni gli atavici problemi legati alle cattive condizioni delle condotte, che causano un elevato tasso di dispersione idrica, in un momento nel quale ci sarebbe al contrario bisogno di ottimizzarne l’utilizzo, tenuto conto dei cambiamenti climatici che stanno avendo conseguenze devastanti sul territorio, con periodi sempre più lunghi di siccità a causa della carenza di piogge.

Un territorio ricco d’acqua si trova così puntualmente a dover fare i conti la mancanza della sua risorsa più importante, mentre nessun governo regionale riesce a porre soluzione ai disagi che puntualmente ricadono sui cittadini.