Macchina speronata da un tir in autostrada: famiglia isernina salva per miracolo

L'incidente al ritorno dalle vacanze. Indagini in corso per rintracciare il conducente del mezzo pesante che dopo lo scontro non si è fermato

ISERNIA. Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente che ha visto coinvolto l'ex direttore scientifico del MuseC di Isernia Antonio Scasserra e la sua famiglia sulla strada di ritorno dalle vacanze.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'auto sulla quale viaggiavano lungo l'autostrada al confine tra Calabria e Campania, è stata speronata da un tir in fase di sorpasso. Ingenti i danni, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

L'autista del mezzo pesante non si è però fermato e per questo Scasserra ha annunciato di avere avviato, tramite i suoi legali, le pratiche per la denuncia, al momento contro ignoti. L'obiettivo naturalmente è quello di riuscire a rintracciare il camionista.

La notizia dell'incidente è stata postata da Scasserra sulla sua pagina Facebook. “La macchina – scrive - è distrutta ma io, mia moglie e mio figlio 'con la mano di Dio' ne siamo usciti indenni senza riportare nemmeno un graffio. I miracoli avvengono e stavolta è toccato a noi”.

Tanta la solidarietà e le manifestazioni di affetto che la famiglia sta ricevendo in queste ore, da tanti molisani e non solo.

