Isernia, guerra a furti e spaccio: si rafforzano i controlli per un'estate sicura

Vertice in Prefettura per fare il punto delle situazione e pianificare le azioni da mettere in campo anche in vista dell'arrivo dei turisti. Evidenziata la necessità di continuare a garantire il rispetto delle misure anti-Covid

ISERNIA. Assicurare il rispetto delle misure anti-Covid, prevenendo e contrastando al contempo i reati che creano maggiore allarme sociale. Sono stati questi alcuni degli argomenti al centro del vertice che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Isernia. L'obiettivo è naturalmente quello di garantire un'estate sicura.

La riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata convocata dal prefetto Gabriella Faramondi. Hanno partecipato il presidente della Provincia, il sindaco di Isernia, i vertici delle Forze dell’Ordine, il comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Isernia, nonché rappresentanti dell’Anas e dell’Asrem. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati anche i temi connessi al rispetto delle misure, tuttora in atto, volte al contenimento del Covid.

“La stagione estiva, ed il ritorno all'ordinario svolgimento delle attività sociali e commerciali - ha sottolineato il prefetto Faramondi - richiedono ancora, in relazione all'emergenza sanitaria in atto, di proseguire nella indispensabile azione volta a rafforzare nei cittadini, ed in particolare nei più giovani, la consapevolezza dell’importanza dei comportamenti responsabili ed appropriati”.

E sarà intensificata anche l’azione delle Forze di polizia per prevenire e reprimere, principalmente, i reati che destano particolare allarme sociale. Sono state esaminate le misure per il contrasto di ogni tentativo di ripresa della criminalità, nonché quelle volte alla prevenzione e dei reati connessi allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso della riunione è stato, anche affrontato l’importante tema della prevenzione degli incendi boschivi e della tutela della sicurezza stradale.

Proprio per assicurare vacanze serene e una mobilità sicura si è convenuto l’immediato rafforzamento di tutte le attività di controllo idonee a garantire la fluidità della circolazione, che sarà assicurata anche attraverso una rigorosa azione di contrasto a quelle violazioni al codice della strada, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che mettono a rischio la sicurezza della mobilità su strada.

Nel contempo è stato richiesto all’Anas e alla Provincia di Isernia di voler segnalare tempestivamente, alle Forze di Polizia e all’utenza, le attività cantieristiche, valutando la riduzione delle stesse nei giorni di maggiore flusso veicolare.

È stata, infine, richiamata l’attenzione circa la verifica della tenuta del manto stradale, della segnaletica e della corretta illuminazione delle gallerie.

