Cade da un automezzo, operaio molisano in gravi condizioni

Trasportato in elicottero a Pescara, è rimasto ferito da alcune impalcature che gli sono rovinate addosso

PIZZOFERRATO. È ricoverato con un grave trauma maxillo facciale un muratore di 58 anni di Campobasso, sfortunato protagonista di un incidente sul lavoro avvenuto stamani alle 10.30. L’uomo, che lavora per una ditta edile di Morcone, in provincia di Benevento, era impegnato nel centro vacanziero di Valle del Sole, a Pizzoferrato (Chieti), a scaricare delle impalcature di metallo. Scivolato giù dal mezzo, ha tentato di aggrapparsi ai ponteggi di metallo, ma gli stessi gli sono rovinati addosso. Come riferisce AbruzzoLive.tv, l’operaio ha riportato un grave politrauma ed è stato immediatamente trasportato, con l'elicottero, all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è ricoverato nel reparto maxillo-facciale con ferite al volto e alle gambe e un trauma cranico. La prognosi al momento è di 30 giorni.

A Valle del Sole sono in corso diverse ristrutturazioni di abitazioni grazie al bonus 110 per cento.

