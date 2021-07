Data di scadenza 'taroccata': il Nas vieta la vendita di 200 bottiglie di latte fresco

Il blitz è scattato nell'ambito dei controlli eseguiti nella sede di un produttore molisano

CAMPOBASSO. La data di scadenza presentava delle irregolarità e per questo i carabinieri del Nas di Campobasso hanno vietato la vendita di 200 bottiglie di latte fresco. Il blitz è scattato nell'ambito di una serie di controlli eseguiti per garantire la sicurezza alimentare sull’intero territorio regionale.

Nello specifico, le verifiche sono state effettuate presso esercizi della grande e media distribuzione. Come si diceva, il Nas ha rilevato l’esposizione in vendita, da parte di un produttore molisano, di confezioni di latte fresco con la data di scadenza più lunga rispetto alle altre marche (la normativa nazionale – legge 3 agosto 2004, n. 204, stabilisce che per il 'latte fresco' la ditta produttrice può indicare un periodo massimo di scadenza di 7 giorni, ovvero il giorno della pastorizzazione + altri 6).

Da un controllo effettuato presso la sede produttiva della, si è accertato che la data di scadenza indicata sulle confezioni di latte fresco in giacenza oltrepassava di 1 o 2 giorni il limite consentito. Tale condotta, oltre a trarre in inganno la clientela che spesso acquista il prodotto considerando anche la scadenza più lontana, danneggia pure le altre industrie lattiero-casearie che si attengono alla norma.

Per questo il Nas ha imposto il divieto di immissione sul mercato delle confezioni irregolari (circa 200 confezioni di latte fresco), inoltrando comunicazione all’Autorità competente per le contestazioni amministrative.

Analoghi controlli sono stati effettuati presso altre 4 industrie lattiero-casearie ove non sono state rilevate particolari irregolarità, eccezion fatta per alcune procedure di lavorazione lievemente difformi a quelle codificate nel manuale di autocontrollo Haccp.

