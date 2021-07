Omicidio Anastasio, rinvenuti fucili rubati a Campobasso e Foggia

Importanti novità dalle perquisizioni a tappeto eseguite ieri nel quartiere ad altà densità criminosa ‘San Bernardino’ di San Severo. Tutta la città prega per il piccolo Dodo, nipote dell’uomo ucciso, raggiunto all'addome da un colpo.

Anche un fucile rubato a Campobasso è stato trovato nel corso delle perquisizioni a tappeto eseguite ieri a San Severo nelle indagini per risalire al responsabile o ai responsabili dell’omicidio di Matteo Anastasio.

L’uomo, 42 anni, è stato ucciso alcuni giorni fa, di notte, lungo via Matteotti, nella sua città, San Severo, mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia a Euro2020. Ad impugnare le armi da cui sono stati esplosi i colpi che lo hanno ferito mortalmente sarebbero state due persone a bordo di uno scooter.

Con Anastasio c’era anche il nipotino di 6 anni, Dodo, che lotta tra la vita e la morte dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Tutta San Severo prega per il piccolino.

Intanto dalle perquisizioni a tappeto di ieri, eseguite nel quartiere ‘San Bernardino’ dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia e del Commissariato di San Severo, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine ‘Puglia Settentrionale’, sono stati trovati diversi oggetti e armi, e, in un box abusivo, anche un’auto rubata. E’ questa la massiccia risposta all’escalation di episodi criminosi che hanno colpito di recente San Severo, tra gli altri il ferimento di due uomini, lo scorso 25 giugno, sempre nel quartiere ‘San Berardino’.

Con i 3 fucili, rubati a Foggia e Campobasso, sono stati trovati anche un silenziatore per pistola, numerose cartucce, di cui oltre un centinaio calibro 7,62, generalmente utilizzate nei fucili d’assalto AK-47, meglio noti come Kalashnikov. Un fucile mitragliatore di tale tipo era stato già rinvenuto dalla Polizia di Stato, nello stesso quartiere San Bernardino, il 12 dicembre scorso. Sono in corso i necessari approfondimenti investigativi per identificare gli autori dei reati e comprendere se tale materiale sia stato già impiegato in altri episodi delittuosi.

