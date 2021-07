Beccato alla guida con uno spinello rifiuta di sottoporsi al drug test: denunciato

Il giovane, fermato per un controllo dai carabinieri di Agnone, è stato denunciato



AGNONE. Prevenire e contrastare lo spaccio e l'utilizzo di droga. Una 'mission' per i carabinieri che anche negli ultimi giorni hanno effettuato controlli mirati in Alto Molise. Nella rete dei militari di Agnone è finito un giovane automobilista sopreso alla guida sotto l'effetto di droga.

Il ragazzo alla vista degli uomini in divisa, poco prima che questi gli intimassero l’alt, ha gettato qualcosa dal finestrino. Gesto che non è sfuggito ai carabinieri che hanno fermato il giovane e rinvenuto uno spinello accanto all'auto.

A nulla è servito il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed immediate le conseguenze: oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia, per l’uomo si prevede il ritiro della patente per un lungo periodo.

