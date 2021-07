Dalla Germania all’Italia, il ciclone si abbatte pure sul Molise: trombe d’aria e temporali sulla costa

Stato d’allerta in regione per l’ondata di maltempo che dal Centro-Nord Europa si è spostata sul Belpaese. I VIDEO

TERMOLI. Il ciclone che ha colpito negli ulti giorni il Centro-Nord Europa, in particolare Germania e Belgio, si abbatte anche sull’Italia.

Tra le regioni in stato di allerta, per la previsione di violenti temporali, ci sono Marche, Umbria, Lazio, Campania e – riferiscono gli esperti meteo – in particolare Molise e Abruzzo.

Un brusco calo della temperatura, di 8-9 gradi, determina fenomeni estremi proprio per il contrasto termico: i maggiori rischi si coprono sulle zone litoranee e sulle superfici marine, dove è più semplice che si creino trombe d'aria e violentissime grandinate.

Ed ecco che i modelli non sono stati smentiti. A largo di Termoli (a sinistra, foto di Roberta Colella) si è formata appunto una tromba d’aria come si nota dal video fornito da Raffaele e Alessia, chef e aiuto cuoco del residence Le Dune del Cardo, che si sono imbattuti nell’evento ‘spettacolare’ mentre si recavano al lavoro, in prossimità della Torretta.

Poi è seguito il forte temporale, con grandine, accompagnato da vento a tratti rafficato.

IL VIDEO

Analoga situazione pure a Vasto e San Salvo, come si evince da altri video. Rovesci sono attesi anche nelle zone interne del Molise.

