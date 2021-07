Covid: positivo un operaio della Fiat, 4 colleghi in quarantena

Da mesi non si registravano contagi all’interno dello stabilimento di Termoli



TERMOLI. C’è anche un lavoratore dello stabilimento Fiat di Termoli tra i casi di positività al Covid accertati in Molise negli ultimi giorni.

Ad aver contratto il virus, stando a quanto riportato dal bollettino interno alla fabbrica, è un operaio.

Per questo sono state attivate le misure previste in questi casi e quattro colleghi, considerati contatti stretti del lavoratore, sono stati posti in quarantena, in attesa di essere sottoposti ai tamponi molecolari da parte dell’Asrem.

Da mesi nello stabilimento non si registravano contagi.

