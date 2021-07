Infissi nuovi, sconti ed ecobonus: le offerte di Petrarca Serramenti

REDAZIONALE/ L’azienda isernina propone ai clienti interventi di qualità a metà prezzo, grazie allo sconto in fattura e all’adesione agli incentivi del 110 per cento

ISERNIA. Cambia tutti gli infissi di casa e li paghi la metà: questo lo slogan con cui la ‘Petrarca Serramenti Srls’ di Isernia lancia la nuova offerta destinata a tutti, clienti e non.

L’azienda, nata dall’idea dei due giovani imprenditori Nico e Urbano Petrarca e attiva da anni sul territorio, maturando grande esperienza nel settore, propone sconti del 50 per cento in fattura su nuove installazioni e inoltre aderisce al cosiddetto ecobonus, che consente al cliente di pagare gli interventi e di detrarre dall’Irpef il 110 per cento delle spese sostenute tramite credito d’imposta.

Più nel dettaglio dei lavori e dei prodotti utilizzati, personale altamente qualificato si occuperà dello smontaggio dei vecchi infissi e dello smaltimento degli stessi, con successivo montaggio dei nuovi. Ce n’è per tutti i gusti: i serramenti installati potranno essere in pvc, esclusivamente in legno oppure in legno ed alluminio.

Insomma, le possibilità sono davvero tante così come le occasioni. Per scoprire i particolari dell’offerta è possibile chiamare l’azienda al numero 0865.3225, oppure recarsi direttamente presso lo showroom di via Camillo Carlomagno, 5.

