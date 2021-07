Cellulare alla guida, raffica di multe in poche ore

Sono 13 le contravvenzioni scattate nel corso corso dei controlli della Polizia a Campobasso

CAMPOBASSO. Venti multe in poche ore e di queste 13 sono scattate per guida con il cellulare. È il bilancio dei controlli congiunti eseguiti dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e della Sezione Polizia Stradale di Campobasso. Obiettivo è stato quello di contrastare in particolare il fenomeno dell’utilizzo scorretto del telefono cellulare alla guida da parte degli automobilisti, comportamento sempre più spesso causa di incidenti stradali.

Nel corso dell'attività di controllo gli agenti della Polizia Stradale in borghese e gli operatori della Squadra Volante della Questura hanno contestato 20 violazioni al Codice della Strada, di cui 13 per uso del telefono cellulare alla guida del veicolo.

Le contravvenzioni elevate ammontano a circa 2.800 euro con la conseguente decurtazione dei punti dalla patente di guida per gli autori delle infrazioni. Per i conducenti sanzionati per l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, è scattata anche l’ulteriore annotazione sull’archivio informatizzato della Motorizzazione Civile con conseguente sospensione della patente di guida nel caso venga commessa una seconda violazione della medesima tipologia entro i successivi due anni.

Le attività di controllo sui comportamenti alla guida degli automobilisti proseguiranno anche nelle prossime settimane.

