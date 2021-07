Coronavirus, 90 contagi in provincia di Campobasso e solo 12 sulla costa

Continua a reggere il litorale, con soli 12 casi sparsi tra Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia

CAMPOBASSO-TERMOLI. Sono 90 i contagi in atto in provincia di Campobasso a fronte dei 123 totali registrati dall’Asrem nel consueto report settimanale aggiornato alla data di oggi in regione.

Nell’area più popolosa del Molise sono due in meno i tamponi positivi rispetto alla settimana scorsa. Un elemento che deriva anche dal lieve miglioramento della situazione sanitaria a Guglionesi dove in una settimana il numero di positivi al Covid è sceso da 50 ai 44 attuali.

Resta stabile a 17 casi il dato di Campobasso, mentre continua a reggere la costa con soli 4 tamponi positivi a Termoli, in questi giorni presa letteralmente d’assalto dai turisti; 4 casi registrati anche a Campomarino, 2 casi rispettivamente a Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Resta fermo a uno i numero di ricoveri in malattie infettive al Cardarelli.