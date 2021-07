Coronavirus, a Guglionesi 4 nuovi contagi in 24 ore ma anche 19 guariti

Gli attualmente positivi nel paese più colpito val virus scendono per la prima volta dopo due settimane sotto quota 30

GUGLIONESI. Dopo alcuni giorni di tregua dal bollettino Asrem odierno si registrano 4 nuovi contagi a Guglionesi, il centro con più tamponi positivi al Covid in Molise, almeno fino a ieri. Sì perché parallelamente la buona notizia riguarda il numero di persone guarite confermato nelle ultime 24 ore dall’azienda sanitaria regionale: ben 19 persone si sono negativizzate e così gli attualmente positivi dopo due settimane sono scesi sotto le 30 unità. Un sospiro di sollievo per la comunità bassomolisana, spezzato parzialmente solo dai 4 casi odierni, che si spera non dipendano da un nuovo focolaio.

Resta fermo a uno il numero di ricoveri ospedalieri e permangono gli effetti dell’ordinanza regionale in vigore, che dispone l’obbligo per i cittadini di indossare i dispositivi di sicurezza sia al chiuso che all’aperto.